سيزار المعلوف: ندرك كم عودة الحريري ضرورية لتصحيح التوازن في البلد

اشار النائب السابق سيزار المعلوف الى ان "جمهور رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري صاحب حق، ونحن معه لإنه سبق وعشنا الوجع نفسه، ونحن معه لإن "الحق يعلو ولا يعلى عليه"، مثل ما كنا معه بكثير محطات وطنية، وآخرها قبل سنتين، حينما لم اترشح للانتخابات تضامناً معه".

ولفت المعلوف في تصريح له، الى انه "اليوم، على بواب 14 شباط، ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري العزيزة على قلبنا، ضميري الوطني قبل واجبي بيملي علي التضامن مع هذا الجمهور الحريري الأصيل والوفي بمطالبته بعودة سعد إليه، واشار الى اننا ندرك كم عودة الحريري ضرورية لتصحيح التوازن، وأساس كي يعود "البلد ماشي"، وحاجة لإنصاف مكون سني عزيز راى نفسه خارج المعادلة الوطنية ومهمش بغيابه الكبير". وتابع: "مثلما خاطب رئيس مجلس النواب نبيه بري سعد الحريري، نحن ايضا نخاطبه :"أهلاً وسهلاً بعودتك للعمل السياسيى عندما تقرر"، ومنقله "نحنا حدك".