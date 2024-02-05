رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج أن "الموازنة ترقيعيّة وليست تشغيليّة ولا تصحيحّية أو إصلاحيّة"، رافضاً استحداث رسوم أو ضرائب جديدة.
وأكد الحاج في حديث الى قناة "الحرة"، أن "هناك توجّهاً لدى القوّات اللبنانية للطعن ببعض مواد الموازنة وتحديداً بنود فرسان الموازنة ومنها بند البلديات ورسومها، نافياً أن "يكون هناك خلاف بين نوّاب تكتل الجمهورية القويّة حول تقديم الطعن".
واشار الحاج الى أنهم كنوّاب سينتظرون قراءة الصيغة النهائيّة للموازنة وبناءً عليها يتمّ تقديم الطعن، "لأننا لن نقبل بهذه العصفورية التشريعيّة الحاصلة".
كانت هذه تفاصيل خبر رازي الحاج: القوات اللبنانية ستقدّم طعناً ببعض بنود الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.