رازي الحاج: القوات اللبنانية ستقدّم طعناً ببعض بنود الموازنة

رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج أن "الموازنة ترقيعيّة وليست تشغيليّة ولا تصحيحّية أو إصلاحيّة"، رافضاً استحداث رسوم أو ضرائب جديدة.

وأكد الحاج في حديث الى قناة "الحرة"، أن "هناك توجّهاً لدى القوّات اللبنانية للطعن ببعض مواد الموازنة وتحديداً بنود فرسان الموازنة ومنها بند البلديات ورسومها، نافياً أن "يكون هناك خلاف بين نوّاب تكتل الجمهورية القويّة حول تقديم الطعن".

واشار الحاج الى أنهم كنوّاب سينتظرون قراءة الصيغة النهائيّة للموازنة وبناءً عليها يتمّ تقديم الطعن، "لأننا لن نقبل بهذه العصفورية التشريعيّة الحاصلة".