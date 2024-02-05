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الحديدة تتعرض لقصف أمريكي - بريطاني

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تستمر القيادة المركزية الأمريكية في استهداف الحوثيين، حيث كشفت النقاب في وقت سابق عن شن قواتها هجمات ضد ما وصفتها بأنها أهداف تابعة للحوثيين في اليمن كانت تمثل «تهديدا وشيكا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة». وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنت هجوما على منطقة الكثيب في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر بغرب البلاد.

وقالت القيادة المركزية إن قواتها قصفت، فجر الأحد، صاروخ كروز بريا على الحوثيين، بالإضافة لتدميرها أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن قالت إنها كلها كانت معدة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر.

وتأتي هذه الضربات بعد يوم من شن القوات الأمريكية والبريطانية ثالث موجة من الغارات الجوية ضد الحوثيين في اليمن، في إطار عملهما العسكري المشترك، للرد على مواصلة الحوثيين استهداف سفن الشحن.

وبدأ الحوثيون استهداف السفن في البحر الأحمر في أكتوبر، وردت القوات الأمريكية والبريطانية بشن هجمات ضد الحوثيين الذين اعتبروا منذ ذلك الحين أن المصالح الأمريكية والبريطانية أيضا أهداف مشروعة لهم.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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