الحديدة تتعرض لقصف أمريكي - بريطاني

وقالت القيادة المركزية إن قواتها قصفت، فجر الأحد، صاروخ كروز بريا على الحوثيين، بالإضافة لتدميرها أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن قالت إنها كلها كانت معدة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر.
وتأتي هذه الضربات بعد يوم من شن القوات الأمريكية والبريطانية ثالث موجة من الغارات الجوية ضد الحوثيين في اليمن، في إطار عملهما العسكري المشترك، للرد على مواصلة الحوثيين استهداف سفن الشحن.
وبدأ الحوثيون استهداف السفن في البحر الأحمر في أكتوبر، وردت القوات الأمريكية والبريطانية بشن هجمات ضد الحوثيين الذين اعتبروا منذ ذلك الحين أن المصالح الأمريكية والبريطانية أيضا أهداف مشروعة لهم.
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