"علاء" يطلب تطليق زوجته: "شوفتها خارجة بتعدل هدومها من دكان البقال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "علاء. ح"، 35 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، يطلب فيها تطليق زوجته، مبررًا طلبه: "لقيتها خارجة من دكان عم هشام بتعدل هدومها.. بتخوني".

قال الزوج في دعواه التي حملت رقم 2497 لسنة 2022، إنه تزوج من "شيماء. م". 30 سنة، ربة منزل، زواج نابع عن قصة حب دامت 4 سنوات قبل الزواج، وبدون خطبة تم الاتفاق على الزفاف وانتقلنا للمعيشة سوياً بعش الزوجية.

أضاف الزوج "عشنا حياة زوجية تسودها السعادة التي يحسدنا الجميع عليها" وجدتها تفعل ما بوسعها لإسعادي، لكني دائماً يدخل الشك بقلبي من تصرفاتها الغريبة وحب الناس إليها بتلك الطريقة، وتبرر أفعالها: "حب الناس عشان خدتني معاهم".

يشير الزوج إلى أنه تشاجر مع زوجته مئات المرات بسبب تصرفاتها الكبيرة، فراقبها ليجد مكالمات ودردشة مع "عم هشام البقال".

غضب الزوج وشكا زوجته لأهلها وقدم إليهم فيديو تظهر فيه "زوجته وهي تقوم برفع ملابسها خلال خروجها من دكان عم هشام الذي يكبرها بالعمر 20 سنة.. مراتى بتخوني"، فهربت من منزل الزوجية لتتأكد شكوكه.

لجأ الزوج لمحكمة الأسرة بإمبابة لإثبات حالة، والتخلص منها بدعوى قضائية لتطليقها للضرر منها، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.

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