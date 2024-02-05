روسيا توبخ سفيرة إسرائيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وبخت الخارجية الروسية السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو، سيمون هالبرين، بعد استدعائها أمس على خلفية «تصريحات غير مقبولة». ونقلت قناة «آر تي عربية» في موقعها على الإنترنت أمس، عن الوزارة قولها: «بسبب التصريحات العلنية غير المقبولة للسفيرة الإسرائيلية، والتي تشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية، سيتم استدعاء هالبرين إلى وزارة الخارجية».

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