انقطاع الاتصالات يزيد مخاوف ارتفاع الجريمة بالسودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزايدت المخاوف لدى السودانيين من زيادة الجرائم بعد استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت على مدار يومين بمناطق عدة من البلاد.

وأصدر جهاز تنظيم الاتصالات والبريد بيانا اتهم فيه قوات الدعم السريع بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن أجزاء واسعة من البلاد، وذكرت وكالة السودان للأنباء أن قوات الدعم السريع أوقفت العمل في مركزي بيانات شركتي (سوداني) و(MTN)، وأجبرت الفنيين بشركة زين للاتصالات على إيقاف الخدمة عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، مهددة بإيقافها بشكل كلي.

وذكر البيان أن المقسمات الرئيسية لتلك الشركات موجودة بوسط الخرطوم، وأن قوات الدعم السريع احتلتها منذ اليوم الأول للحرب منتصف أبريل الماضي.

ونفى مستشار رئيس قوات الدعم السريع محمد المختار النور، مسؤولية قوات الدعم السريع عن قطع الخدمات، واتهم الجيش بقصف مواقع تقنية لشبكة الاتصالات والإنترنت، وقال إن قطع الاتصالات ليس أمرا جديدا، وهي مقطوعة منذ نحو 10 أشهر عن مناطق في دارفور وكردفان بتوجيهات من الجيش لشركات الاتصالات.

وأضاف أن هذا القطع الجديد في بعض مناطق السودان تم بواسطة الجيش عبر قصفه لمواقع تعود لشبكة الاتصالات بمنطقة نيالا والخرطوم، مما أدى لتعطل الشبكات الرئيسة.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع موجودة منذ أكثر من 9 أشهر في المناطق التي توجد بها مقرات الشركات، ولو أرادت قطع الاتصالات والإنترنت لفعلت ذلك منذ اليوم الأول للحرب، لافتا إلى أن شركات الاتصالات لم تذكر أن قوات الدعم السريع قطعت الاتصالات، وأرجعت ذلك إلى أعطال فنية، على حد تعبيره.