6 قتلى في صفوف قوات قسد السورية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مقتل 6 من عناصرها، في قصف على حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرق سوريا. وقالت في بيان: «استشهد 6 من مقاتلينا خلال هجوم إرهابي بطائرة انتحارية مصدرها مناطق سيطرة مرتزقة النظام السوري، استهدف أكاديمية للتدريب في حقل العمر شرق دير الزور». وأضاف البيان، «إننا في الوقت الذي ندين هذا الهجوم الإرهابي، فأننا نؤكد على حقنا في الرد العسكري المناسب على مصدر الهجوم».

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