شكرا لقرائتكم خبر عن قبل زيارته لواشنطن.. شولتس يأمل في موافقة الكونجرس على دعم أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المستشار الألماني أولاف شولتس قبل زيارة لواشنطن يوم الخميس المقبل، إنه يأمل في موافقة الكونجرس الأمريكي على تقديم الدعم المالي اللازم إلى أوكرانيا، وحث الدول الغربية على مواصلة الضغط على روسيا.

وقال شولتس يوم الاثنين، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جابرييل أتال في برلين: "آمل بشدة أن تتخذ الولايات المتحدة والكونجرس الأمريكي قريبًا قرارًا بتقديم الدعم المالي اللازم". إفشال خطة بوتين وأضاف المستشار الألماني أنه يفضل أن تقدم كل من الولايات المتحدة وأوروبا إسهامات كبيرة، لدرجة أن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لانتظار دعم الغرب لا تعمل.

وأوضح أن مثل هذه الرسالة "يجب إرسالها إلى بوتين بوضوح من كل من الولايات المتحدة وأوروبا أننا سندعم أوكرانيا، وأنه واثق جدًا من نجاح ذلك. الاجتماع مع بايدن ويذهب شولتس إلى واشنطن يوم الخميس، وسيجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الجمعة.

ويوم الأحد، قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات جديدة يبلغ مجموعها 118 مليار دولار، والتي تشمل أموالًا لحماية الحدود، بالإضافة إلى مليارات المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان سيجري تحقيق الأغلبية في الكونجرس.

ويعرقل تجمع الجمهوريين في مجلس النواب حزمة المساعدات بسبب مطالبه بتشديد الرقابة على الحدود الأمريكية. موقف ترامب وتفاقم الوضع بسبب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي ينظر إليه على أنه المرشح الرئاسي المحتمل للحزب الجمهوري.

وحذر ترامب الجمهوريين في مجلس النواب من التفاوض بشأن حزمة المساعدات.

ويقول مراقبون إن ترامب لا يريد أن يمنح بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أي انتصارات.