مقتل أربعة عسكريين في تحطّم مروحية في شمال غرب كولومبيا

توفي أربعة عسكريين كولومبيين في تحطّم مروحيتهم في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع بنما، وفق ما أعلن الجيش الكولومبي.
وذكر الجيش في بيان أنّ مروحية من طراز يو اتش-60 بلاك هوك تابعة لسلاح المشاة تعرّضت عصر الإثنين "لحادث خلال عملية شحن جوي نحو قاعدة كوتي العسكرية في مقاطعة تشوكو"، من دون تحديد مكان الواقعة أو ملابساتها.
وأوضح أنّ "قوات برية توجّهت فوراً إلى مكان الحادث (...) بالتنسيق مع السلطات البنمية لإجراء عمليات بحث وإنقاذ".
وأضاف الجيش "تمّ العثور على أربعة من عسكريينا موتى في الموقع"، بينهم الطيّار ومساعده، كما نقل ثلاثة جرحى إلى بلدة أبارتادو (شمال).
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