هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غربي محافظة الحديدة باليمن

نقلت وكالة رويترز، عن هيئة بحرية بريطانية قولها إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غربي محافظة الحديدة في اليمن.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه القوات اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل على هلفية الحرب على قطاع غزة.