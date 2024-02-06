نقلت وكالة رويترز، عن هيئة بحرية بريطانية قولها إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غربي محافظة الحديدة في اليمن.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه القوات اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل على هلفية الحرب على قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غربي محافظة الحديدة باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.