الإعلام العبري: سكان المستوطنات يحاصرون مكتب نتنياهو

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت القناة 12 العبرية أن حالة الغضب تزداد ضد رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو بسبب الأوضاع المزرية لسكان مستوطنات غلاف غزة.

وأفادت تقارير إخبارية أن الاحتجاج جاء اعتراضا على ما يمرون به من مشكلات احتج رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة، وقضوا الليل خارج مكتب نتنياهو مطالبين بلقائه.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن رؤساء المجالس احتجوا على المعاملة التي يتلقاها سكان الغلاف والخطة المقترحة لعودتهم إليها.

فيما تندلع مظاهرات داخل القدس المحتلة وفي تل أبيب من وقت لآخر للضغط على حكومة نتنياهو للمرور في صفقة تفاوض حول الأسرى.

من جهتها، ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن المدعين داخل الاحتلال قاموا بالبدء في تحقيق عسكري في قصف إسرائيلي أدى إلى مقتل 12 رهينة داخل منزل في كيبوتس بئيري يوم 7 أكتوبر.