"النشرة": مسار هوكشتاين إيجابي... والعين على غزة

تحرص قوى سياسيّة ​لبنان​يّة هي على تواصل دائم مع المبعوث الأميركي ​آموس هوكشتاين​، على الاحتفاظ بسرّيّة مضمون الاتصالات الّتي تجري بينها وبينه. وعند سؤال تلك القوى عن "سلبيّة محادثات هوكشتاين الّتي أجراها في ​تل أبيب​ في اليومين الماضيين، بدليل عدم زيارته ​بيروت​"، تردّ بالنّفي: لم يقرّر زيارة لبنان أساسًا، لأنّ التّفاوض يجري على خطّ الأميركيّين والإسرائيليّين، بعدما حدّد لبنان مطالبه سابقًا، وتبلّغها هوكشتاين أثناء زيارته إلى بيروت.

وتترقّب القوى نفسها نتائج إيجابيّة في حراك ​واشنطن​، خصوصًا أنّ الأميركيّين والنّافذين في الإقليم اتخذوا قرار التّسوية، بانتظار ترجمتها حدوديًّا، وسط تعاون لبناني، وتفاؤل بمسار هوكشتاين. لكن القوى تخشى من "فركشة" رئيس الحكومة الإسرائيلية ​بنيامين نتانياهو​ لمشاريع الحلّ المطروحة لوقف ​حرب غزة​، بسبب السّباق السّياسي الجاري في تل أبيب بين نتايناهو ومعارضيه، الّذين بدأوا يعدّون العدّة لاقتلاعه من المشهد الحكومي والسّياسي.