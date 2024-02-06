استهداف إسرائيلي طال حولا ومروحين وأطراف الضهيرة وطيرحرفا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن سقوط 7 قذائف إسرائيلية في وادي الاصطبل في بلدة حولا، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف الضهيرة في جنوب لبنان.

هذا، ولفتت قناة "المنار" إلى وقوع غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة مروحين وقصف مدفعي معاد على أطراف بلدة طيرحرفا.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في هذا السياق، عن دويّ صفارات الإنذار في "رأس الناقورة" بالجليل الغربي.

ويأتي ذلك في وقت تتستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أراضي جنوب لبنان، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة.