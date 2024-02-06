البيت الأبيض يعلن: بايدن سيستخدم حق النقض «فيتو» ضد حزمة مساعدات لـ إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيقوم باستخدام حق النقض "فيتو" ، ضد حزمة مساعدات مستقلة لإسرائيل.

وقال البيت الأبيض في بيان مساء أمس الإثنين، إن الإدارة أمضت أشهرا في العمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، من الحزبين للتوصل إلى اتفاقية أمنية تؤمن الحدود، وتوفر الدعم لشعبيّ أوكرانيا وإسرائيل، مع توفير المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين المتضررين من الصراعات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف البيان أنه بدلا من العمل بحسن نية لمعالجة تحديات الأمن القومي الأكثر إلحاحا، فإن مشروع القانون هذا يعد مناورة سياسية أخرى.

وأكد البيت الأبيض في بيانه على أن أمن إسرائيل "يجب أن يكون مقدسا، وليس لعبة سياسية"، وصفا مشروع القانون بأنه "خدعة لا تفعل شيئا لتأمين الحدود، ولا لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسه، وتفشل في دعم أمن المعابد اليهودية والمساجد وأماكن العبادة، ويمنع المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين، وغالبيتهم من النساء والأطفال".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أن المجلس سيصوت الأسبوع المقبل على مشروع قانون مستقل لتقديم مساعدات لإسرائيل، دون أي تخفيضات تعويضية في الإنفاق.

وأفادت وكالة "رويترز" بأنه تم الكشف في مجلس النواب، عن تشريع يقضي بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بنحو 17.6 مليار دولار، في إطار حربها على حركة حماس.

يشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي، وافق في السابق على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، شريطة أن يتم دفعها عن طريق استقطاع جزء كبير من الأموال، المخصصة بالفعل لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.