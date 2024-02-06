شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، منطقة كورديليرا في الفلبين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 5.2 كيلومترات جنوب شرق كورديليرا في شمال الفلبين.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة.