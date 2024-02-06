شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، منطقة كورديليرا في الفلبين.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 5.2 كيلومترات جنوب شرق كورديليرا في شمال الفلبين.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 5.2 كيلومترات جنوب شرق كورديليرا في شمال الفلبين.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة.