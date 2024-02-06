عاصفة ثلجية "تاريخية" تضرب شرق كندا

ابوظبي - سيف اليزيد - أصيبت مقاطعة نوفا سكوشا الواقعة في أقصى شرق كندا بشلل تامّ يوم الإثنين من جرّاء عاصفة ثلجية "تاريخية" تسبّبت بتساقط متر من الثلج خلال يومين فقط، في وضع دفع بالسلطات لطلب المساعدة من الجيش لإزالة الثلوج.

وتسبّبت الثلوج بشلل في شبكة النقل وبانقطاعات في التيار الكهربائي، كما دفعت بالعديد من الشركات والمدارس والمؤسسات والمتاجر لإغلاق أبوابها.

وقال الخبير في الأرصاد الجوية بوب روبيتشود الذي يعمل لحساب الحكومة الكندية إنّ "كميات قياسية من الثلوج سقطت" خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، واصفاً العاصفة الثلجية بـ"التاريخية".

وأضاف أنّ "بعض المناطق سقط فيها أكثر من 100 سنتيمتر" من الثلوج، مشيراً بالخصوص إلى المناطق المحيطة بجزيرة كيب بريتون الواقعة في خليج سانت لورانس حيث أُعلنت حالة الطوارئ.

وفي عاصمة المقاطعة هاليفاكس توقفت وسائل النقل العام في المدينة بينما اضطرّ مطار هاليفاكس الدولي لتأجيل أو إلغاء العديد من الرحلات الجوية.

وحذّر رئيس وزراء المقاطعة تيم هيوستن في مؤتمر صحافي عصر الإثنين من أنّه "مع كمية الثلوج الكثيفة واللصيقة التي تلقيناها، فإنّ عملية إزالة الثلوج صعبة وستستغرق وقتاً".

وأضاف أنّه طلب المساعدة، ولا سيّما المساعدة العسكرية، من الحكومة الفدرالية وكذلك من مقاطعتي نيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد المجاورتين.

وسارع وزير الحماية المدنية الكندي هارجيت ساجان إلى الموافقة على طلب هيوستن.

وقال ساجان "لقد وافقتُ على الطلب وطلبتُ من طواقمي تحديد الموارد الفدرالية التي يمكن نشرها بسرعة".