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صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 27585 فلسطيني

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع إلى 27585 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن 107 أشخاص قتلوا و143 أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن مجموع الجرحى منذ بداية الحرب بلغ 66978 إصابة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 123 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

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