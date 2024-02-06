التنمية المحلية: إنهاء وتأثيث 183 مجمع خدمات حكومية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالوزارة حول موقف استلام وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الإدارة المحلية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة والتي تتضمن الأسواق ومواقف السيارات ونقاط الإطفاء.

وأعلن وزير التنمية المحلية، أنه في إطار جهود الوزارة والمحافظات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية التي تم نهوها واستلامها وتأثيثها بإجمالي 183 مجمعًا من إجمالي 332 مجمع جارٍ استلامها وتأثيثها تباعا، فقد تعاونت وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاد لبدء تشغيل تطبيقات خدمات المحليات من خلال المركز التكنولوجي بكل مجمع.

وقال إن الوزارة تستهدف إتاحة خدمات الإدارة المحلية على مستوى الوحدات القروية من خلال ربط المجمعات بمنظومة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى المراكز والأحياء الإدارية.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أنه فور اكتمال هذه المنظومة الطموحة خلال الفترة القادمة سيتم الاستفادة منها في تلقي وإنهاء طلبات المواطنين المتعلقة بالقوانين الجديدة الخاصة بالمحليات التي تم الموافقة عليها من مجلس النواب خلال الفترة الماضية، وسيتمكن مواطنو القرى من الحصول على حزمة خدمات الإدارة المحلية المتطورة دون الحاجة للضغط على مراكز الخدمات التكنولوجية على مستوى المدن والمراكز.

وفيما يتعلق بمشروعات الإدارة المحلية بقرى المرحلة الأولى (نقاط الإطفاء والأسواق والمواقف)، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم نهو 228 مشروعًا من إجمالي 351 مشروعًا، وتم استلام 206 مشروعات للبدء في إجراءات تشغيلها خلال المرحلة الجارية، لافتًا إلى أنه تم حتى الآن تشغيل 27 موقف سيارات، و15 نقطة إطفاء، و9 أسواق، وجار استكمال إجراءات التشغيل الكامل لباقي المشروعات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وشدد اللواء هشام آمنة، على أن هذه المشروعات تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد المحلي والقضاء على العشوائية وتعزز من المظهر الحضاري لقرى الريف المصري، فضلًا عن أنها تسد الفجوة القائمة في الإمداد بخدمات الحماية المدنية بقرى مصر، بالإضافة إلى توفير أسواق حضارية جديدة.