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شكرا لقرائتكم خبر عن شفافية وصدمة.. ماذا قالت الصحف البريطانية عن مرض الملك تشارلز؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن قصر باكنجهام أن ملك بريطانيا تشارلز أصيب بنوع من أنواع السرطان، وبدأ تلقي العلاج بانتظام.
وأشار إلى اكتشاف إصابة الملك تشارلز بالمرض، أثناء تلقي العلاج بالمستشفى من تضخم البروستاتا، لكنه أكد أنه لم يصب بسرطان البروستاتا.
مرض ملك بريطانيا تشارلز
ولم يفصح القصر الملكي عن نوع السرطان الذي أصيب به الملك تشارلز، لكنه قال: "أثناء خضوع الملك لإجراء طبي بالمستشفى مؤخرًا لعلاج تضخم حميد بالبروستاتا، اكتشفت مسألة منفصلة مثيرة للقلق".
وأعرب العديد من الشخصيات العامة عن دعمهم للملك تشارلز، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
جارديان تشير لـ"أصابع النقانق"
وقالت صحيفة الجارديان إن الملك كان يتمتع بصحة جيدة بشكل عام، على الرغم من تعرضه للإصابة أثناء ممارسة الرياضة.
ولفتت إلى التعبير المتواصل عن القلق على مر السنين بشأن متلازمة "أصابع النقانق" التي أصابت يديه، وسط مخاوف من أنها قد تكون بسبب تراكم السوائل أو حالات أخرى، لكن تشارلز كان على علم بأصابعه المنتفخة منذ عقود.
وذكرت صحيفة الجارديان أن معاملة الملك ستمنعه من الظهور العلني، لكنه سيواصل دوره الدستوري كرئيس للدولة.
وقالت إن الأمير ويليام سيزيد من واجباته الملكية أثناء خضوع والده للعلاج.
وذكرت الصحيفة أن الأطباء يشيدون بشفافية الملك في تشخيص حالته، ويقولون إنهم يأملون أن يقنع الإعلان المزيد من الناس بفحص الأعراض المحتملة.
صدمة الأمة
وقالت صحيفة "ديلي ميل" أنه تم اكتشاف حالة تشارلز مبكرًا وأن التشخيص جيد.
وذكرت الصحيفة أن العائلة والأصدقاء اندهشوا من تصميم الملك على الاستمرار في حياته كالمعتاد.
تشجيع المصابين
فيما قالت تحكي صحيفة "ذا صن" أن الأمة البريطانية في حالة "صدمة" بعد أن أعلن قصر باكنغهام تشخيص إصابة الملك.
وتشير الصحيفة إلى أن هناك دعمًا عالميًا للعاهل البريطاني.
وتقول صحيفة "ذا ميرور" إن الأطباء يأملون في أن تشجع شفافية الملك أولئك الذين تظهر عليهم علامات المرض على طلب العلاج سريعًا.
ونشرت صحف "تايمز" و"ديلي تلغراف" و"ديلي ميرور" و"ديلي إكسبريس" و"ذا صن" نفس الصورة للملك وهو يرتدي بدلة زرقاءن في دعم إعلامي له في هذا الوقت الصعب