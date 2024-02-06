شكرا لقرائتكم خبر عن شفافية وصدمة.. ماذا قالت الصحف البريطانية عن مرض الملك تشارلز؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن قصر باكنجهام أن ملك بريطانيا تشارلز أصيب بنوع من أنواع السرطان، وبدأ تلقي العلاج بانتظام.



وأشار إلى اكتشاف إصابة الملك تشارلز بالمرض، أثناء تلقي العلاج بالمستشفى من تضخم البروستاتا، لكنه أكد أنه لم يصب بسرطان البروستاتا.



مرض ملك بريطانيا تشارلز

جارديان تشير لـ"أصابع النقانق"

وذكرت صحيفة الجارديان أن معاملة الملك ستمنعه ​​من الظهور العلني، لكنه سيواصل دوره الدستوري كرئيس للدولة .

وقالت إن الأمير ويليام سيزيد من واجباته الملكية أثناء خضوع والده للعلاج.

وذكرت الصحيفة أن الأطباء يشيدون بشفافية الملك في تشخيص حالته، ويقولون إنهم يأملون أن يقنع الإعلان المزيد من الناس بفحص الأعراض المحتملة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" أنه تم اكتشاف حالة تشارلز مبكرًا وأن التشخيص جيد.

وذكرت الصحيفة أن العائلة والأصدقاء اندهشوا من تصميم الملك على الاستمرار في حياته كالمعتاد .