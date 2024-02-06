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قتلى وجرحى في هجوم مسلح بإسطنبول

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د ب أ - أنقرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في هجوم مسلح بإسطنبول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع اليوم الثلاثاء، هجوم مسلح أمام محكمة تشاجلايان في إسطنبول، بحسب ما أورده موقع "تركيا الآن".
وأعلن وزير الداخلية علي يرليكايا، مقتل مهاجمين اثنين وإصابة 5 أشخاص، بينهم 3 من ضباط الشرطة.
وأفادت تقارير بأن حالة أحد المصابين "خطيرة"، وتم إرسال العديد من فرق الشرطة والطواقم الطبية إلى مكان الحادث، كما تم إغلاق مداخل ومخارج المحكمة، بحسب "تركيا الآن".
من ناحية أخرى، أعلن وزير العدل يلماز تونش، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقا قضائيا بشأن الحادث.
خبراء الطب الشرعي بالشرطة يفحصون المنطقة بعد إطلاق نار خارج محكمة تشاجلايان في إسطنبول - رويترز
ضباط شرطة يقفون للحراسة خارج محكمة تشاجلايان بعد إطلاق نار في إسطنبول بتركيا - رويترز

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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