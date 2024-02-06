ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع للألعاب النارية بالهند

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع للألعاب النارية بولاية "ماديا براديش" إلى 8 قتلى و80 مصابًا.

وأفادت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" عن أحد ضباط الشرطة قوله إن بعض القتلى لقوا مصرعهم جراء التدافع بسبب الذعر من الانفجار، كما يخشى مسؤولون من استمرار حصيلة الضحايا في الارتفاع إذ لم يتم السيطرة على الحريق بعد.

من جانبه، أعرب رئيس حكومة الولاية موهان ياداف عن حزنه الكبير جراء الحادث وأنه طالب وحدات الحروق بالمستشفيات الكبرى القريبة باتخاذ كافة الاستعدادات الضرورية لرعاية المرضى.

وتسببت قوة الانفجار في تضرر عشرة مبان قريبة على الأقل، فيما هرعت إلى موقع الحادث العشرات من سيارات الإسعاف ومروحيات الجيش لنقل القتلى والمصابين.