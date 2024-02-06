المرور: تحرير 444 مخالفة التحدث في المحمول أثناء القيادة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 18307 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 459 مخالفة السير بدون تراخيص، و56 دراجة نارية مخالفة، و10967 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و13 مخالفة موقف عشوائي، و444 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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