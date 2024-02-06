أبو زيد: ألم يحن الوقت لإنقاذ بلدنا الجريح وإبعاد اللهب المتصاعد في غزة والمنطقة عنه؟

لفت النّائب السّابق ​أمل أبو زيد​، إلى أنّ "وزير خارجيّة ​فرنسا​ يزور ​لبنان​ اليوم، بعد وزير خارجيّة ​بريطانيا​، تزامنًا مع استمرار اشتعال جبهة ​الجنوب​، والتّهديد ال​إسرائيل​ي المتكرّر بالتحرّك عسكريًّا إذا لم ينجح الحلّ السّياسي".

وتساءل، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، "ألم تكتفِ إسرائيل من الحروب المدمّرة الّتي لا تستجلب لها السّلام الموعود؟ وألم يحن الوقت لإنقاذ بلدنا وإبعاد اللّهب المتصاعد في ​غزة​ والمنطقة عن هذا البلد الجريح؟".