انت الان تتابع خبر أزمة مرتقبة في ريال مدريد.. السبب مركز مبابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويستطيع التفاوض والتوقيع مع أي ناد، منذ شهر كانون الثاني المنصرم.

وذكرت العديد من التقارير، السبت الماضي، أن مبابي قرر الرحيل عن باريس عبر صفقة مجانية وسيعلن عن ذلك خلال أيام قليلة.



ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن كيليان مبابي غاضب من لويس إنريكي، مدرب باريس، وعلاقة الثنائي "مقطوعة"، لأن اللاعب غير سعيد على الإطلاق بالمركز الذي يضعه فيه المدرب الإسباني.

ويريد النجم الفرنسي اللعب في مركز الجناح الأيسر، بينما يضعه مدرب باريس سان جيرمان في مركز المهاجم الصريح.

وأشار البرنامج الإسباني إلى مبابي يرغب باللعب أيضا في الجناح الأيسر إذا انتقل إلى ريال مدريد، ما سيصنع أزمة مع فينيسيوس جونيور الذي يشغل هذا المركز.