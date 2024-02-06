كندا تفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية

القاهرة - كتب محمد نسيم - انضمت كندا إلى الولايات المتحدة الأميركية في فرض عقوبات على أربعة مستعمرين متورطين باعتداءات إرهابية في الضفة الغربية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الأحد 4 فبراير 2024، إن كندا ستفرض عقوبات على المستعمرين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف في الضفة الغربية.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أعلن يوم الجمعة الماضي أنه يدرس فرض عقوبات على المستعمرين المتطرفين في الضفة الغربية.

يذكر أن الولايات المتحدة اتخذت إجراء مماثلا، إذ فرضت في الأول من شهر شباط الجاري، عقوبات على أربعة مستعمرين إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستشهد ما لا يقل عن 10 مواطنين برصاص مستعمرين خلال العام الماضي، كما يواصل المستعمرون شن هجمات إرهابية على البلدات والقرى الفلسطينية، وإحراق منازل ومركبات وممتلكات المواطنين وتدمير مزروعاتهم.

المصدر : وكالات