قطر: أكدنا لبلينكن ضرورة استمرار دخول المساعدات بشكل كاف إلى غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الثلاثاء، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المستجدات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأشار الديوان الأميري إلى أن بن حمد أكد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في القطاع.

وأوضح أن أمير قطر أكد لبلينكن على ضرورة استمرار إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق غزة كافة، مشيرا إلى أن بلينكن أعرب عن تقدير بلاده لجهود أمير قطر والدوحة الهادفة لاستئناف عملية تبادل الأسرى في غزة.