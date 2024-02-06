شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: ملاحقة الدولة للسوق السوداء تؤثى بثمارها فى تراجع سعر الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الدولة واجهت عدة تحديات اقتصادية على مدار السنوات الأخيرة فى ظل الصراعات العالمية التى ألقت بظلالها على مستقبل الاقتصاد الوطنى، والتى ساهمت فى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين، خاصة بعد تفشى جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والذى أعقبها أحداث السودان المشتعلة لتأتى الأزمة الكبرى داخل المنطقة وهى الحرب على غزة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تسعى خلال الفترة الأخير للقضاء على السوق السوداء، والسيطرة على سعر الصرف، من خلال خطة محددة تستند على زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الاجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، وزيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.

كما ثمن على دور الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المضاربين فى السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزى، الأمر الذى ساهم فى الهبوط الحاد لسعر الدولار خلال 24 ساعة فقط هبطت الأسعار فى السوق الموازية أكثر من 17 جنيها، مع استمرار الهبوط الحاد.