"النشرة": الدفاع المدني أخمد حريقاً شب بأحد منازل بلدة المنارة في البقاع الغربي

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، بأن "عناصر الدفاع المدني أخمدوا حريقاً شب في أحد منازل بلدة المنارة في البقاع الغربي واقتصرت الأضرار على الماديات".

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