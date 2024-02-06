قوى الامن تعمم صورة المفقود القاصر محمد الريس

اعلنت المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة في بيان، بانه تعمّم المديريّة بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود القاصر: محمد خالد الريس (من مواليد عام 2008، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 3-2-2024، منزله الكائن في محلة بئر حسن، ولم يعُد لغاية تاريخه.

واملت من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة الأوزاعي، على الرقم: 450897-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.