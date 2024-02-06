لحود وجه تحية للزحليين نقولا وجو أبو حنا بمناسبة نيلهما الميدالية الذهبية

هنأ مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "Cave Abou Hanna" في زحلة - الكرك على نيلها شهادة الميدالية الذهبية المزدوجة "Double Gold" من "Bourgogne" في فرنسا.

وتابع لحود قائلا: "كل التحية والتقدير لابني زحلة الصديقين نقولا وجو ابوحنا على جهودهم وعلى متابعتهم لتطوير انتاجهم من النبيذ والعرق رغم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، أفتخر بكما وعلى امل المزيد من التألق".