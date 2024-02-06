هنأ مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "Cave Abou Hanna" في زحلة - الكرك على نيلها شهادة الميدالية الذهبية المزدوجة "Double Gold" من "Bourgogne" في فرنسا.
وتابع لحود قائلا: "كل التحية والتقدير لابني زحلة الصديقين نقولا وجو ابوحنا على جهودهم وعلى متابعتهم لتطوير انتاجهم من النبيذ والعرق رغم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، أفتخر بكما وعلى امل المزيد من التألق".
كانت هذه تفاصيل خبر لحود وجه تحية للزحليين نقولا وجو أبو حنا بمناسبة نيلهما الميدالية الذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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