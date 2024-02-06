المشدد 7 سنوات لسمكري وبراءة ابنه من قتل شاب في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الأولى"، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 7 سنوات لسمكري سيارات، وبراءة نجله، في واقعة مقتل شاب طعنًا بسكين في الرقبة، وإصابة شقيقه الطفل، بعد مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء من قبل المتهمين بسبب خلافات الجيرة، بقرية الكفر الجديد التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم، وعضوية المستشارين ناجي نصر هلال، وشريف مصطفى زاهر، وأحمد سعيد الفقي، في القضية رقم 1652 لسنة 2023 جنايات مركز ميت سلسيل، والمقيدة برقم 1854 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "عماد.ا.ا" 42 عامًا، سمكري سيارات، ونجله "مهند ،15 عامًا، طالب، مقيمين قرية الكفر الجديد مركز ميت سلسيل، لأنهما في 20 يونيو الماضي بدائرة مركز ميت سلسيل، قتلا عمدًا المجني عليه محمد عرفات الصديق، من غير سبق وإصرار ولا ترصد بأن تعديا عليه بالضرب بسلاحين أبيض "سكينتين"، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.