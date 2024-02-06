شقق سكن لكل المصريين.. تفاصيل 100 ألف وحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت جهاز مدينة حدائق العاصمة، تفاصيل تنفيذ شقق شقق محدودى ومتوسطى الدخل في المدينة.

وأكد جهاز المدينة أنه يتم تنفيذ 100 ألف وحدة ضمن مبادرة سكن كل المصريين لمحدودي ومتوسطى الدخل بمساحات تتراوح بين 90 مترًا حتى 120 مترًا.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، المهندس أحمد إسماعيل، ممثل وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل.

وأشار رئيس جهاز حدائق العاصمة، إلى أنه تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، حيث تم التأكيد على المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها لإنهاء 100 ألف وحدة سكنية، والتي تدخل ضمن خطة الدولة في بناء مليون وحدة بمصر.

وأكد رئيس الجهاز، أنه يتم عمل لقاءت مستمرة مع الشركات العاملة بمشروعات الإسكان للتأكيد على زيادة نسب الإنجاز لتلبية العدد المطلوب بالإعلانين الرابع عشر، والخامس عشر لمبادرة الرئيس سكن لكل المصريين، كما تم التأكيد على توفير الخامات اللازمة من مواد بناء وتشطيب لإنهاء الأعمال بالجودة المطلوبة.