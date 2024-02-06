حزب المؤتمر: مصر قادرة على حماية أمنها القومى والسيادة المصرية خط أحمر

وأوضح السعيد، أن الدولة المصرية تعمل وفقا لعدد من المبادئ منها احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى الشأن الداخلى لدول الجوار، والدفاع عن مصالحها وفقًا لقواعد القانون الدولى، والعمل على إرساء دعائم الأمن والسلم والاستقرار فى المنطقة بحكم مسؤوليتها الإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول من أجل التنمية الشاملة، مؤكدا أن ما يحدث فى فلسطين يعتبر جريمة واضحة.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الفلسطينيين لديهم حق شرعى وقانون دولى فى مقاومة الإحتلال الإسرائلى، والحق فى تقرير مصيرهم وحل الدولتين، ووقف كل المخططات الإسرائيلية لضم الأراضى المحتلة، خاصة وأن ما يحدث من إسرائيل هو قصف إنتقامى، من قتل مدنيين، وهذا الفعل أمر غير مقبول ومجرم ومحرم دوليا.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مصر حريصة على حماية منطقة الشرق الأوسط من سيناريوهات العنف التى يحاول البعض الزج بالمنطقة فيها، وذلك من خلال التوصل لوقف إطلاق النار أو هُدن إنسانية ممتدة يتم من خلالها تبادل الأسرى والرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، ثم الانتقال إلى هُدن دائمة تفضى بالنهاية لوقف إطلاق النار بشكل دائم.