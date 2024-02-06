مكتب نتانياهو: ندرس رد حماس على هدنة جديدة محتملة في غزة

اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، إن المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى هدنة جديدة في حرب غزة يدرسون رد حماس على اتفاق إطار لها.

واوضح البيان، بان "رد حماس نقله الوسيط القطري إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، والمسؤولون المشاركون في المفاوضات يعكفون على تقييم تفاصيله بدقة".