المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:31 من الرهائن المتبقين في غزة لقوا حتفهم

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن "٣١ من الرهائن المتبقين في غزة لقوا حتفهم".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جندي برتبة رائد كان يعمل بمنصب نائب قائد كتيبة، خلال معارك في شمال قطاع غزة.

واوضح الجيش، في بيان رسمي، إن الرائد "ديفيد شاكوري" البالغ من العمر 30 عاما، وهو نائب قائد الكتيبة 601 في اللواء 401 فيلق الهندسة القتالية، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأعلن جيش الاسرائيلي، في وقت سابق، اليوم، ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2828 بينهم 736 إصابة متوسطة و429 إصابة حرجة، بحسب الإعلانات الرسمية.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة؛ 1304 بينها 435 إصابة متوسطة و264 إصابة حرجة.

ووفقا للبيانات الرسمية، الصادرة عن الجيش الاسرائيلي؛ قتل 563 جنديا منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الثلاثاء، تمكن مقاتليها من قنص ضابط وجندي إسرائيليين في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة.