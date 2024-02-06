القناة ١٣ الإسرائيلية: رد حماس وصل إلى إسرائيل وهو طويل ومفصل

أفادت القناة ١٣ الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين كبار، بأن "رد حماس وصل إلى إسرائيل وهو طويل ومفصل، والأمر الأساسي لدى حماس حالياً هو وقف إطلاق النار الشامل ووقف الحرب عملياً".

وفي السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "هناك ضغط أميركي كبير جداً في محاولة للوصول إلى صفقة والتقدم إلى الأمام وهذا صعب جداً مقابل حماس".