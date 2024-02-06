5 قتلى ومصابين أمام مبنى قصر العدل التركي

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وأفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، بأنه تم إطلاق نار من شخص أو أشخاص مجهولين، في الساحة التي يطل عليها قصر «تشاجلايان» العدلي، دون معرفة الأسباب على الفور.
وأضافت، بأنه وحسب المعلومات الأولية، فقد قُتل شخصان وأصيب 3 آخرون بينهم عنصرا شرطة، جراء إطلاق النار.
وعلى إثر الحادث، وصل إلى الموقع عدد كبير من عناصر الأمن وفرق الإسعاف.
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