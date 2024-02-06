قنبلة يدوية تصيب 3 في باكستان

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وأوضحت الشرطة المحلية أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع قبل وصول قوات الأمن، مشيرة إلى أن 3 مراكز انتخابية لحزب «الشعب» وحزب «جمعية علماء الإسلام» بمناطق مستونج وبنجكور، تعرضت لهجمات مماثلة بالقنابل اليدوية، لكنها لم تسفر عن أي خسائر.
وتأتي التطورات قبل يومين من إجراء الانتخابات العامة في باكستان، مع تصاعد موجة الإرهاب والهجمات المتكررة على الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية.
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