قنبلة يدوية تصيب 3 في باكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب 3 أشخاص بجروح عندما ألقى مسلحون مجهولون قنبلة يدوية على مكتب انتخابي لحزب «الشعب» الباكستاني، بمدينة «هاب» بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة المحلية أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع قبل وصول قوات الأمن، مشيرة إلى أن 3 مراكز انتخابية لحزب «الشعب» وحزب «جمعية علماء الإسلام» بمناطق مستونج وبنجكور، تعرضت لهجمات مماثلة بالقنابل اليدوية، لكنها لم تسفر عن أي خسائر.

وتأتي التطورات قبل يومين من إجراء الانتخابات العامة في باكستان، مع تصاعد موجة الإرهاب والهجمات المتكررة على الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية.