نار الأسعار تكوي إثيوبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لنواب البرلمان في العاصمة أديس أبابا، إن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن للسيطرة على زيادة الأسعار، أشبه باستخدام مسكن للألم. ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن أبي القول «لقد حان الوقت لكي ننفذ إجراءات للسياسة العامة بشكل حاسم وصارم». وأكد البرلمان الإثيوبي أن الشعب يكتوي بنيران الأسعار، فيما قفز معدل التضخم السنوي إلى 28.7 في ديسمبر الماضي، مقابل 28.3% في نوفمبر، ويتوقع آبي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.9% خلال السنة المالية الحالية التي ستنتهي في السابع من يوليو المقبل.

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