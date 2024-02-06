ترمب يتجاهل هايلي ويطلب مناظرة بايدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إنه يريد عقد مناظرة مع الرئيس الحالي جو بايدن على الفور من أجل مصلحة البلاد، ورفض دعوة منافسته الجمهورية نيكي هايلي لمناظرتها، في دلالة على ثقته الكبيرة في ترشيح الحزب الجمهوري له خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وفيما وصفت حملة المرشحة الجمهورية هايلي رفض الرئيس السابق مناظرته بأنه تصرف «جبان للغاية»، قال دونالد ترمب «إنه يريد عقد مناظرة مع الرئيس الحالي جو بايدن على الفور، وذلك على الرغم من رفضه إجراء مناظرة مع أي من منافسيه على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة».

وتعكس تعليقات ترمب رغبة في التركيز على المنافسة الانتخابية المحتملة مع بايدن، الذي فاز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولينا، ومن المتوقع أن يفوز بترشيح حزبه.

وقال ترمب في برنامج إذاعي «أود مناظرته الآن لأنه يجب علينا أن نجري مناظرة. يجب أن نعقد مناظرة من أجل مصلحة البلاد».

وعندما سأله صحفيون خلال رحلة إلى لاس فيغاس عن دعوة ترمب لإجراء مناظرة، قال بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي «لو كنت مكانه، لرغبت في مناظرتي أنا أيضا، ليس لديه ما يفعله».

وأصبح ترمب المرشح الأوفر حظا في سباق الحزب الجمهوري لتحدي بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل، لكنه لم يحسم بعد الترشيح ورفض طلب منافسته الجمهورية نيكي هيلي بمناظرتها.

وردا على تعليقات ترمب، قالت حملة هايلي في بيان «إنه جبان للغاية لدرجة أنه لا يستطيع أن يجري معها مناظرة».

وتحتل هايلي، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة وسفيرة الأمم المتحدة في عهد ترامب، المركز الثاني بفارق كبير عن ترمب في استطلاعات الرأي لكنها تعهدت بمواصلة تحديه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.

وعقد ترمب وبايدن مناظرتين خلال سباق انتخابات 2020، وألغيت مناظرة ثالثة بعدما تأكدت إصابة ترمب بكوفيد-19 ورفض المشاركة في مناظرة افتراضية عن بعد، وعادة ما تشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية 3 مناظرات في كل مرة.