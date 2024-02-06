انت الان تتابع خبر قبل مواجهة الغد.. إنريكي أمام ثلاثة قرارات إجبارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن إنريكي سيكون مضطرا لإجراء تعديلات على التشكيل الأساسي لتعويض الغيابات والإصابات.

وأوضحت أن نوردي موكيلي سيشارك أساسيا لأول مرة منذ ما يقرب من شهرين، ليشغل الجبهة اليسرى في الدفاع مكان لوكاس هرنانديز الذي يغيب للإيقاف.



بينما سيكون المدرب الإسباني مضطرا لتوظيف كارلوس سولير في مركز الظهير الأيمن، لعدم جاهزية أشرف حكيمي العائد من الراحة بعد المشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وتابعت الصحيفة الفرنسية أن إنريكي سيدفع بالمهاجم البرتغالي جونسالو راموس في التشكيل الأساسي لتعويض غياب راندال كولو مواني بسبب وعكة صحية.

ونشرت لوباريزيان التشكيل المتوقع للفريق الباريسي حيث سيضم:

كيلور نافاس، سولير، ماركينيوس، دانيلو بيريرا، زاير إيمري، فيتينيا، أسينسيو، عثمان ديمبلي، جونسالو راموس، كيليان مبابي.

وكان بي إس جي تأهل لهذا الدور بعد الفوز على ريفيل 0/9 في دور الـ 64 ثم التغلب على أورليان بنتيجة 1/4 في دور الـ 32.