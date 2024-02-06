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العراق ضمن أكثر الدول شراءً للذهب في 2023 .. في أي مرتبةٍ حلّ؟

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انت الان تتابع خبر العراق ضمن أكثر الدول شراءً للذهب في 2023 .. في أي مرتبةٍ حلّ؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1- بنك الشعب الصيني
اشترى 224.88 طنًا

2- المصرف المركزي البولندي
اشترى 130.03 طنًا

3- البنك المركزي بسنغافورة
اشترى 76.51 طنًا

4- البنك المركزي الليبي
اشترى 30.01 طنًا

5- البنك الوطني التشيكي

اشترى 18.71 طنًا

6- المصرف المركزي في الهند
اشترى 16.22 طنًا

7- البنك المركزي العراقي
اشترى 12.25 طنًا

8- البنك المركزي القطري
اشترى 7.44 طنًا

9- البنك المركزي الفلبيني
اشترى 7.1 طنًا

10- البنك المركزي القرغيزستاني
اشترى 6.95 طنًا

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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