انت الان تتابع خبر العراق ضمن أكثر الدول شراءً للذهب في 2023 .. في أي مرتبةٍ حلّ؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1- بنك الشعب الصيني

اشترى 224.88 طنًا 2- المصرف المركزي البولندي

اشترى 130.03 طنًا 3- البنك المركزي بسنغافورة

اشترى 76.51 طنًا 4- البنك المركزي الليبي

اشترى 30.01 طنًا 5- البنك الوطني التشيكي

اشترى 18.71 طنًا اشترى 18.71 طنًا 6- المصرف المركزي في الهند

اشترى 16.22 طنًا 7- البنك المركزي العراقي

اشترى 12.25 طنًا 8- البنك المركزي القطري

اشترى 7.44 طنًا 9- البنك المركزي الفلبيني

اشترى 7.1 طنًا 10- البنك المركزي القرغيزستاني

اشترى 6.95 طنًا

