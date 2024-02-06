انت الان تتابع خبر العراق ضمن أكثر الدول شراءً للذهب في 2023 .. في أي مرتبةٍ حلّ؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1- بنك الشعب الصيني
اشترى 224.88 طنًا
2- المصرف المركزي البولندي
اشترى 130.03 طنًا
3- البنك المركزي بسنغافورة
اشترى 76.51 طنًا
4- البنك المركزي الليبي
اشترى 30.01 طنًا
5- البنك الوطني التشيكي
6- المصرف المركزي في الهند
اشترى 16.22 طنًا
7- البنك المركزي العراقي
اشترى 12.25 طنًا
8- البنك المركزي القطري
اشترى 7.44 طنًا
9- البنك المركزي الفلبيني
اشترى 7.1 طنًا
10- البنك المركزي القرغيزستاني
اشترى 6.95 طنًا