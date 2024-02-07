الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء حمص ومحيطها

أفادت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري بأن "وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في المنطقة الوسطى"، في حين أفادت مصادر سورية إلى عدوان إسرائيلي على مواقع في ريف حمص، وسط تقارير عن سماع دوي انفجارات في المنطقة.
وبحسب الوكالة السورية "سانا" فإن "الدفاعات السورية أسقطت عددًا من الصواريخ بينما سقطت أخرى بريف مدينة القصير وتسببت باندلاع نيران"، فيما ذكرت تقارير صحافية أن "العدوان الإسرائيلي نفذ من جهة البحر المتوسط وأجواء مدينة طرابلس، شمالي لبنان".
وأفادت تقارير محلية بـ"إصابة عدد من المدنيين من جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي بالقرب من الملعب البلدي وسط مدينة حمص".
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