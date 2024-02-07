المرصد السوري: أربعة قتلى بينهم مدنيون في قصف إسرائيلي على سوريا

افاد المرصد السوري بسقوط أربعة قتلى بينهم مدنيون في قصف إسرائيلي على سوريا. وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن صواريخ إسرائيلية ضربت مدينة حمص السورية، وقالت مصادر محلية إن الهجمات استهدفت عدة مواقع للجيش السوري وقاعدة جوية في المنطقة. وقالت وسائل إعلام رسمية إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ دون تقديم تفاصيل عن الأهداف التي تم ضربها.

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