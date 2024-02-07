بايدن يؤكد ان رفض مساعدة اوكرانيا يصب في مصلحة بوتين

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن "الوقت ينفد" بالنسبة لأوكرانيا في مواجهة روسيا وحث الكونغرس الأميركي على الموافقة بشكل عاجل على حزمة جديدة من المساعدات لكييف.

واوضح الرئيس الديموقراطي عن نص قدمه مجلس الشيوخ الأميركي الأحد ينص على الإفراج عن مساعدات جديدة لأوكرانيا واسرائيل ويشدد سياسة الهجرة، "إن دعم مشروع القانون هذا يعني مواجهة بوتين، ومعارضته تصب في مصلحة الرئيس الروسي".

واكد الديموقراطيون أن النص المقترح هو "الأكثر تشددا" منذ عقود في ما يتعلق بالهجرة، لكن بحسب الجمهوريين اليمينيين لا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية.

ومنذ الأحد حشد دونالد ترامب وحلفاؤه جهودهم لالغاء هذا الإجراء، الذي "ولد ميتاً" بحسب مايك جونسون زعيم مجلس النواب. ونتيجة لذلك اتهم بايدن خصمه الجمهوري بـ"استغلال" قضية الهجرة.

وصرح بايدن خلال كلمة ألقاها من البيت الأبيض أن "دونالد ترامب يفضل استغلال هذه القضية بدلا من حلها".

وينص مشروع القانون المهدد على صرف 60 مليار دولار لكييف و14 مليارا لإسرائيل.