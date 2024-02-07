هيئة أميركية: 4 براغي مفقودة هي السبب المحتمل لانفصال باب طائرة "بوينغ ماكس9" أثناء الطيران

ذكر المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل أن انفصال باب إحدى طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" في منتصف الرحلة يوم الخامس من كانون الثاني كان بسبب فراغه من أربعة براغي رئيسية على ما يبدو.

واوضح المجلس في تقريره الأولي، إن أدلة مصورة نُشرت اليوم أظهرت عدم وجود براغي في باب الطائرة الذي أزيل من قبل لثبيت براغي كانت قد تضررت في أثناء عملية الإنتاج.

وأضاف المجلس في التقرير "التحقيق مستمر لمعرفة وثائق التصنيع التي استُخدمت للسماح بفتح وإغلاق" الباب في أثناء إعادة تثبيت البراغي.

ويحاول مشرعون ومتخصصون في قطاع الطيران جاهدين معرفة سبب انفصال الباب عن طائرة جديدة تديرها شركة "ألاسكا إيرلاينز" في حادث تحول إلى أزمة تتعلق بمعايير السلامة وبسمعة شركة "بوينغ".

وأوقفت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية تحليق 171 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" لفحصها بعد الحادث، ومعظمها تشغلها شركتا الطيران الأميركيتان "يونايتد إيرلاينز" و"ألاسكا إيرلاينز".

وسُمح لهذه الطائرات بالعودة إلى الخدمة في أواخر كانون الثاني.

ولفت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ ديف كالهون الى ان "مهما كانت النتائج النهائية التي سيتوصل إليها، فإن "بوينغ" تتحمل مسؤولية ما حدث. واقعة مثل هذه لا ينبغي أن تحدث على متن طائرة تغادر مصنعنا".

وأضافت بوينغ أنها "نفذت خطة تحكم لضمان تركيب جميع أبواب الخروج في منتصف طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" وفقا للمواصفات".