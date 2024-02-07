ارتفاع حصيلة الحرائق في تشيلي إلى 131 قتيلاً

ارتفعت إلى 131 قتيلاً على الأقلّ حصيلة الحرائق التي ضربت منطقة فالباريسو السياحية الواقعة في وسط تشيلي والتي باتت الأكثر حصداً للأرواح في تاريخ البلاد.

وبالإضافة إلى القتلى، خلّفت الحرائق العديد من المفقودين وآلاف المشرّدين.

وأعلنت هيئة الطبّ الشرعي في بيان أنّ عدد القتلى ارتفع إلى 131، مشيرة الى إنّه من بين هؤلاء الضحايا الـ131، تمّ التعرّف حتى الآن على هويات 35 قتيلاً فقط.

ونقل البيان عن مديرة الهيئة ماريسول برادو قولها إنّه سيتمّ البدء بأخذ عيّنات من الأشخاص الذين أبلغوا عن اختفاء أقارب لهم من أجل إجراء فحوصات الحمض النووي للتعرّف على الجثث.