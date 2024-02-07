الهلال الأحمر الفلسطيني: معظم خدمات الإسعاف والطوارئ توقفت في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم، أن معظم الخدمات الطارئة والإسعاف توقفت في قطاع غزة، مع استمرار القصف الإسرائيلي وعدم توفر الأدوية والوقود ومواصلة الاحتلال حصار المستشفيات.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه تلقى خلال الساعات الماضية 25 نداء استغاثة بوجود شهداء وجرحى في مدينة غزة وحدها، لم يستطع تلبيتها، نظراً للعجز الكامل في الخدمات الطبية وفقدان سيارات الإسعاف التي تم تدمير معظمها، لافتاً الانتباه أنه لا يتوفر في شمال قطاع غزة إلا سيارة إسعاف واحدة لا تستطيع أن تغطي الإسعافات الأولية لنحو نصف مليون فلسطيني في شمال قطاع غزة.