"تعليم الشيوخ" توصى بزيادة مخصصات التدريب بوزارة الاتصالات

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، خلال إجتماعها الذي ترأسه النائب أحمد البدري وكيل اللجنة، بزيادة المخصصات المالية لبند التدريب في موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنة المالية الجديدة .

جاء ذلك خلال مناقشة طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائية يسرا أحمد فؤاد، و النائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

واستعرض النائب علاء مصطفي طلبي المناقشة، مشيرا إلي أن خدمات التعهيد تُساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري، من خلال توفير فرص عمل للشباب، وجذب الاستمارات الأجنبية، فضلا عن إسهام هذه الخدمات في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزز من الصادرات الخدمية للبلاد، مما يساعد في تحسين ميزان المدفوعات.



وقال " مصطفي" إن وزارة الاتصالات تستثمر بشكل كبير في المبادرات وتنمية المهارات لدى الأفراد ولكن على الجهة الأخرى عند قياس مهارات الأفراد نجدها في تناقص، متسائلا في هذا الصدد عن الأسباب التي تقف وراء تراجع ترتيب مصر في مؤشر كيرني كمقياس للتعهيد.

كما تساءل عضو تنسقية شباب الأحزاب والسياسين عن التحديات التي تواجه وزارة الاتصالات والخاصة بالتعهيد.