قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في صور ومحيطها واثنين من زبائنه

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي، بأن "شُعبة المعلومات تمكنت من رصد نشاط أحد مروّجي المواد المخدّرة في منطقة صور ومحيطها".

واشارت الى ان "القطعات المختصة في الشعبة باشرت إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هويته، ويدعى: ن. خ. (مواليد عام 2006، سوري). بتاريخ 5-2-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشّعبة عمليّة مداهمة لمكان إقامته في محلة صور وأوقفته في داخله. بتفتيشه والمنزل، تم ضبط كمية كبيرة من مادة حشيشة الكيف موضّبة داخل 49 كيسًا من النايلون ومعدّة للترويج، وسيجارة حشيشة عدد2".

واوضحت، "بالتزامن ألقت دوريات الشعبة القبض على اثنين من زبائنه في محلة صور أثناء قيامهما بتنفيذ عملية سرقة دراجة آليّة من المحلّة، وهما كل من: م. ح. (مواليد عام 2004، سوري) م. ج. (مواليد عام 2006، سوري) بتفتيشهما، ضبط بحوزة الأوّل كميّة من حشيشة الكيف. بالتحقيق معهم، اعترف (ن. خ.) بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في منطقة صور ومحيطها، واعترف الآخران بتعاطي المخدرات. أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء".